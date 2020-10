Toby Alderweireld over zijn eerste match in Antwerpen: “Zo jammer dat mijn familie niet kan komen kijken”

Alderweireld moest maandag opgelapt worden na een elleboog in zijn gezicht. “Maar ik heb er geen last meer van.” Foto: AP

Toby Alderweireld (31) speelt voor het eerst een professionele wedstrijd op Antwerpse bodem. Al bestaat de kans natuurlijk dat hij gespaard wordt. En sowieso kan zijn familie door corona niet komen kijken. “Heel jammer.”

Alderweireld – wie anders stuurde Tottenham naar de persbabbel? – wilde dat natuurlijk niet dramatiseren. “Op dit moment zijn er mensen die veel grotere problemen hebben. En sowieso wordt het een speciale avond. Maar als ik heel even egoïstisch ben, moet ik toegeven dat het pijn doet dat niemand van de familie kan komen kijken. Ik heb hen ook al heel lang niet meer gezien, en geen idee wanneer dat wél weer zal lukken.”

De Rode Duivel begon dit seizoen overigens met een thuisnederlaag tegen Everton, waarna hij drie competitieduels op de bank zat. Intussen is Spurs echter al tien duels ongeslagen en lijkt hij gewoon weer een certitude. “Ik ben ervan overtuigd dat we op de goeie weg zijn. Maandag op Burnley (waar Tottenham met 0-1 won, nvdr.) was het geen makkelijke wedstrijd. Ondanks het feit dat de coach offensief voetbal wil brengen, konden we niet veel creëren. Maar het was ook belangrijk dat we goed verdedigden, dat we opnieuw solide waren. Dat geeft ons vertrouwen.”

Afwachten nu of Alderweireld ook op de Bosuil in de basis staat, maar hij stelde ons alleszins al een beetje gerust: “Van die oogwonde die ik maandag opliep, heb ik geen last meer.”