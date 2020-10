Frank Vandenbroucke: “Extra steun voor ziekenhuizen en huisartsen, en papiermolen wordt versimpeld”

In Terzake heeft minister voor Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) bekendgemaakt dat er meer financiële middelen komen voor ziekenhuizen. Ook de huisartsen krijgen financiële steun én de papiermolen wordt versimpeld.

Er komt een extra schijf van steun, belooft minister Vandenbroucke. “Er is het zorgpersoneelsfonds. Dat zijn financiële middelen die er voor moeten zorgen dat ziekenhuizen nu onmiddellijk mensen kunnen beginnen aannemen. Het zal niet makkelijk zijn om die mensen te vinden maar het geld is er om die mensen aan te werven. Dat is één zaak. Daarnaast zorgen die extra fondsen voor psychologische ondersteuning want die mensen hebben het echt verschrikkelijk moeilijk.”

Papierwinkel

Ook voor de huisartsen komen er extra middelen. Artsen mogen rekenen op een medewerker om zich beter te organiseren, zoals een secretariaat of assistent. Daarnaast versimpelen we ook de papiermolen die elke patiënt met zich meebrengt. Zo zullen we er voor zorgen dat iedereen die een hoogrisicocontact had niet langer bij de huisarts een quarantaine-attest moet gaan halen. Met de juiste code, kan je dat attest downloaden via de website. Dit zal vrijdag verder toegelicht worden. Ook bedrijfs- of schoolartsen die vinden dat hun patiënt een test moet ondergaan, kunnen zelf dat attest uitschrijven. Dus ook die mensen moeten niet eerst langs de huisarts passeren. Op die manier willen we het voor de huisartsen toch ook gemakkelijker maken.”

Vandenbroucke wil ook inzetten op psychologische ondersteuning van de burgers. “Een forse investering in geestelijke gezondheidszorg. We mikken op 1500 extra psychologen die relatief snel aan de slag kunnen in de eerstelijnszorg om mentale ondersteuning te geven. Wanneer de huisarts kan vaststellen dat iemand het heel moeilijk heeft. Want dat mentale welzijn is even belangrijk als lichamelijk welzijn.”

‘Minstens acht weken’

En die extra financiële middelen zullen nodig zijn, weet Vandenbroucke. De minister houdt zich klaar voor een marathon en geen sprint. “Er zijn vier voorspellingsmodellen. Die geven een beetje verschillende dingen, maar de gemeenschappelijke conclusie is dat vier weken streng zijn niet genoeg is. Deze modellen zeggen: dit soort maatregelen zeker acht weken. We gaan dit lang moeten volhouden. Het is een marathon, dat gaat moeilijk zijn.”

