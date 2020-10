CHAMPIONS LEAGUE. PSG wint in Istanbul maar verliest Neymar, Chelsea wint ruim in Rusland

Om 19u werden al twee wedstrijden in de Champions League afgewerkt. PSG won met 0-2 in Istanbul, Chelsea scoorde vier in Rusland.

GROEP H

PSG zette woensdagavond orde op zaken in Istanbul nadat het zijn eerste groepsmatch thuis had verloren van Manchester United. De wedstrijd begon nochtans dramatisch voor de Parijzenaars want na 26 minuten moest sterspeler Neymar geblesseerd naar de kant. Gelukkig voor PSG stond Moise Kean op. Het twintigjarige Italiaanse toptalent trok met twee goals in de tweede helft de Franse landskampioen over de streep.

Foto: EPA-EFE

GROEP E

Chelsea heeft zijn eerste zege in Groep E beet. De Blues wonnen op bezoek bij het Russische Krasnodar overtuigend met 0-4. Jorginho schoot na een kwartier wel een strafschop tegen de paal, maar Callum Hudson-Odoi zorgde ervoor dat de Londenaren toch met een voorsprong de rust in konden. In het slotkwartier maakten Werner, Ziyech en Pulisic er nog een overdreven 0-4 van.