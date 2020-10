Standard moet Jackson Muleka vier tot zes weken missen

Standard-aanvaller Jackson Muleka staat vier tot zes weken aan de kant met een scheur in de hamstrings van zijn rechterbeen. Dat lieten de Rouches woensdag weten.

De Congolese aanvaller van 21 ging vorige week in de Europa League bij de rust naar de kant tegen Rangers, maar speelde zondag tegen STVV opnieuw 71 minuten. Zijn blessure is een domper voor coach Philippe Montanier, die offensief moeilijkheden ondervindt.

Muleka kwam afgelopen zomer over van TP Mazembe en speelde sindsdien acht wedstrijden voor Standard. Eind september maakte hij tegen Zulte Waregem zijn eerste en voorlopig enige doelpunt.

Standard treft donderdag in de Europa League Benfica in Lissabon voor de tweede speeldag in groep D.