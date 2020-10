Nog geen Jordan Lukaku in selectie voor Antwerp-Tottenham

Tottenham is al tien duels ongeslagen, maar daar wil Antwerp verandering in brengen. Ivan Leko selecteerde zeventien spelers die op zoek moeten naar de stunt. Zeventien, ja, geen achttien.

Lukaku trainde al twee dagen mee, maar voor hem komt de match dus nog te vroeg, nadat hij een tijdje out was met corona. Misschien raakt hij wél klaar voor de match van zondag op het veld van zijn ex-club Anderlecht. Leko had nog een youngster zoals Agbor kunnen kiezen, zoals vorige week voor de trip naar Bulgarije, maar houdt het dus op zeventien spelers. Hij was al blij dat er geen nieuwe mannen positief hadden getest op corona. Van de Europese lijst zijn Batubinsika (corona), Benson (corona) en Nsimba (adductoren) nog out.

Selectie Antwerp: Butez, Beiranvand, Buta, Seck, De Laet, Gelin, Juklerod, Boya, B. Verstraete, Hongla, Haroun, Gerkens, Miyoshi, Refaelov, Benavente, Ampomah, Mbokani