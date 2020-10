Hoe Jambon in snelheid gepakt werd en zich vervolgens vastreed in chaos

Jambon krijgt zijn coronabeleid maar niet onder controle. Eerst moest hij een bocht maken over zijn uitspraak “het huis staat niet brand”. Nu is hij ook nog eens in snelheid gepakt door CD&V-minister Verlinden en de burgemeesters onder leiding van Open VLD. Normaal zouden de strengere maatregelen pas vrijdagavond ingaan, maar dat is vervroegd naar vandaag.