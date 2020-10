Elisabeth (75) vraagt man in Delhaize om afstand te houden, die slaat haar een bekkenbreuk: “Voila, se’”

Elisabeth ‘Betty’ Staes-De Rycker (75) is zondag het slachtoffer geworden van zinloos geweld in het centrum van Antwerpen. In supermarkt Delhaize sprak ze een man aan omdat hij aan de kassa nogal dicht tegen haar aanleunde. De man begon meteen te roepen en te schelden. Betty betaalde snel, de man achtervolgde haar. Daarna werd ze door de man tegen de grond gesmakt. Ze ligt in het ziekenhuis met een complexe bekkenbreuk.