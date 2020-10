“Club Brugge miste historische 6 op 6 door gebrek aan scherpte voor doel”

Club Brugge had geschiedenis kunnen schrijven. De 6 op 6 in de Champions League werd door een gebrek aan scherpte voor het doel gemist. Het was tegen het verzwakt Lazio nochtans verdiend geweest. Uiteindelijk was een ingreep van de videoref nodig om de landskampioen alsnog dat oververdiend puntje te bezorgen. Club kan niet blij zijn.