REACTIES. Club Brugge blijft achter met dubbel gevoel: “We waren beter, maar het had ook 1-2 kunnen zijn”

Hans Vanaken benadrukte na het 1-1-gelijkspel van Club Brugge in de Champions League tegen Lazio dat blauw-zwart voortdurend op twee gedachten moest hinken tegen de Italianen. “Je weet dat ze supersterk zijn op de counters”, zei hij na afloop voor de camera’s van VTM.

“We konden de tweede helft wel drukken, we hebben zeker onze momenten gehad. Er waren een paar fases in de zestien die net niet goed lukten”, reageerde Hans Vanaken na de 1-1 tegen Lazio, waar de Bruggelingen aardig wat halve en hele kansen de nek omwrongen in de scrimmage.

De middenvelder van Club Brugge zag ook hoe blauw-zwart niet al te best aan de partij begon. “In het begin hadden we het een beetje moeilijk met druk zetten. Zij kwamen er telkens goed uit. Maar we hebben de moed niet laten zakken. Zij gingen na die goal weer even in blok staan en verdedigen. Het was aan ons dan om openingen te vinden en dat doen we uiteindelijk, via een stilstaande fase waarbij we via de VAR een penalty krijgen. Vlak voor rust, ideaal voor ons om dan te scoren.”

Alleen: daar stokte het voor blauw-zwart. “In de tweede helft was het een beetje dubbel”, aldus Vanaken. “We probeerden de 2-1 te zoeken, maar je weet ook dat ze supersterk zijn op counters. Uiteindelijk heeft Simon ons hier nog heel goed rechtgehouden. Het had hier ook 1-2 kunnen zijn.”

Ruud Vormer: “We waren beter, maar het balletje viel net niet goed”

Aanvoerder Ruud Vormer wist niet goed wat hij nu moest denken van dat gelijkspel. “Het is moeilijk te zeggen hoe ik mij voel. Ik denk dat we meer hadden verdiend vandaag. We waren beter. Maar dan moet het balletje nog wel net goed vallen, zoals vorige week op Zenit. We kregen een aantal goede kansen, maar dit keer gaat hij er niet in. En blijft het 1-1. Het zij zo. Het lukt nu eenmaal niet altijd. Het is wel goed dat we niet heel tevreden zijn met een 1-1 tegen Lazio, we willen altijd meer. Natuurlijk was ik niet ontevreden dat Ciro Immobile en Luis Alberto er niet bij waren, dat zijn heel goeie spelers. Maar de jongens die er vandaag bij hen opstonden konden ook aardig ballen hoor.” Volgende week wacht al de eerste van twee duels tegen Borussia Dortmund, dat met 2-0 won van Zenit. “Dat wordt weer een mooie wedstrijd. Hopelijk pakken we dan wel de drie punten.”