Philippe Clement: “Negentig procent trots en tien procent teleurstelling”

“Ik kan zeker leven met dit gelijkspel”, zei Philippe Clement woensdagavond nadat zijn Club Brugge in de tweede groepsmatch van de Champions League 1-1 gelijkspeelde tegen het Italiaanse Lazio.

“Ik heb het ook tegen mijn jongens gezegd in de kleedkamer: het is een dubbel gevoel, maar geen fifty-fifty. Het is negentig procent trots en tien procent teleurstelling. Die teleurstelling is er omdat we in de dat één aspect beter moeten worden: efficiëntie. Dat heeft met ervaring, rust en overzicht te maken. Charles De Ketelaere is 19 jaar, Emmanuel Dennis is 22 jaar, Krépin Diatta is 21 jaar. Zij hebben die koelbloedigheid nog niet altijd. Aan de overkant stond een team waarvan de jongste speler 24 jaar was. Lazio was een ploeg met meer ervaring. Maar ik ben er van overtuigd dat mijn jongens ook naar dat niveau kunnen. In het spel hebben ze zelfs dat niveau getoond want het was kraken en barsten aan de overkant. Lazio heeft zelfs van systeem moeten veranderen om ons te kunnen tegenhouden en dat doen ze in principe nooit. In de tweede helft hebben we echt goeie kansen gecreëerd en goed gevoetbald. Dus het is toch de trots die overheerst.”

