De Benfica-jaren van Standard-icoon Michel Preud’homme: “Hij is hier in Lissabon nog altijd een legende”

Benfica-Standard is ook een beetje de derby van Michel Preud’homme. De oud-doelman is een icoon van beide clubs. In 1994 trok hij voor vijf jaar naar Portugal, waar hij op zijn 40ste zijn handschoenen definitief aan de haak hing. Een terugblik op de Portugese jaren van ‘MPH’, nu vicevoorzitter bij de Rouches. “Hij is daar populairder dan in België.”

Michel Preud’hommekwam in 1994 als een ster toe bij Benfica, dat toen lang niet zo’n stabiele club was als dat het nu is. Hij was net verkozen tot beste doelman van het WK in de VS. “Hij werd de eerste ...