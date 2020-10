Standard is maar beter op zijn hoede voor godenkind Nunez

Zinho Vanheusden en zijn collega-verdedigers zijn maar beter op hun hoede voor Darwin Nunez (21).

Benfica nam de Uruguayaan voor een record­bedrag van 24 miljoen euro over van Alméria en heeft zich dat nog niet beklaagd. Tegen Poznan (2-4) scoorde hij drie keer en ook maandag tegen Belenenses was hij trefzeker. Trainer Jorge Jesus is ervan overtuigd dat Nunez een superster wordt: “Hij zal nog meer opleveren dan Joao Felix, die voor 126 miljoen naar Atlético Madrid vertrok. Hij wordt een speler van wereldklasse.”