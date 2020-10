Geen Depoitre of Owusu bij AA Gent en Odjidja op de bank, Hoffenheim mist zijn topschutter

Depoitre heeft een spierscheur opgelopen tegen Genk. De spits van AA Gent is enkele weken out. Beter nieuws is er wel van Owusu, die hersteld is van een knieblessure. Starten komt te vroeg, maar hij zit wel weer in de kern. Odjidja traint weer mee, maar start wellicht op de bank.

“Hem nu meteen laten starten, is een risico. Voor mij is het nu vooral belangrijk dat hij voor langere tijd bij het team kan blijven”, zegt trainer Wim De Decker. Roef staat in doel. Niet omdat Bolat blunderde tegen Genk, wel omdat hij nog steeds twee duels geschorst is.

Hoffenheim mist zijn topschutter

Hoffenheim, achtste in de Bundesliga na een 7 op 15, mist zijn topschutter Andrej Kramaric. De Kroaat, op de verlanglijst bij Bayern, zit net als Kaderabek en Adams nog in quarantaine. Doelman Baumann keert wel terug onder de lat. Ondanks de afwezigheid van Kramaric is het toch opletten voor de Deense international Robert Skovop op de linkerflank en het spitsenduo Dabbur-Belfodil. Laatst­genoemde, ex-Standard, was bijna een jaar out met een knieblessure maar maakte twee seizoenen geleden nog 16 goals voor Hoffenheim.