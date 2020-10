Lichtpunten in de donkere tunnel waar AA Gent zich in bevindt, zijn schaars. Toch is Niklas Dorsch (22) er eentje. Een wissel op de toekomst voor Sven Kums is de middenvelder misschien, een gelovige rocker zeker. En een Duitser, die vanavond wil scheuren tegen zijn landgenoten van Hoffenheim.