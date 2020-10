Corona versus corruptie: Biden valt Trump aan over “belediging” van slachtoffers, president klaagt over doofpot rond rivaal

Op nog slecht enkele dagen van de verkiezing, hebben Amerikaanse presidentskandidaten Joe Biden en Donald Trump woensdag zwaar naar elkaar uitgehaald tijdens toespraken voor hun aanhangers. Maar terwijl Biden daarbij focuste op corona, lachte Trump dat onderwerp weg. Hij had het over een complot van ‘Big Tech’ om de corruptie van zijn rivaal in de doofpot te steken.

Democratisch presidentskandidaat Joe Biden heeft in een toespraak in Wilmington, Delaware, uitgehaald naar Donald Trump en zijn team, omdat een nota van de commissie voor wetenschap van het Witte Huis dinsdag “de coronapandemie beëindigen” oplijstte als een verwezenlijking van Trump. “Terwijl de besmettingsgraad stijgt in bijna elke staat van ons land”, aldus Biden. Trumps regering “weigert de realiteit te erkennen op een moment dat bijna 1.000 Amerikanen per dag aan het sterven zijn”. “Elke dag is een belediging van elke persoon die lijdt aan Covid-19, en van elke familie die een naaste is verloren”, volgens Biden.

Biden bekritiseerde Trumps aanpak van de coronapandemie. Foto: AFP

Een woordvoerster van het Witte Huis verklaarde woensdag aan Fox News dat het rapport “slecht verwoord” was en het eigenlijk de bedoeling was te zeggen dat “het ons doel is om het virus te beëindigen”. Ze hield wel vol dat “we de bocht aan het ronden zijn omdat we denken dat we een vaccin zullen hebben tegen het einde van het jaar”. “En door het leiderschap van de president verwachten we dat we het op enorme schaal zullen kunnen verspreiden naar wel 100 miljoen Amerikanen tegen het einde van het jaar.” Die tijdslijn werd even later gekelderd door topexpert Anthony Fauci, die in vakblad Jama Network verklaarde dat ten vroegste in januari of later een noodgoedkeuring mogelijk zou zijn.

Biden bekritiseerde tijdens zijn toespraak eveneens een bewering van Trump op een campagnebijeenkomst afgelopen weekend. “Ik kan deze gast niet geloven. Hij valt dokters aan, door te beweren dat de Covid-19-gevallen overrapporteren omdat ze meer geld willen krijgen. Onze dokters, verplegers en zorgkundigen in de frontlinie nemen elke dag enorme risico’s. Meer dan 1.000 van hen zijn al gestorven om deze pandemie neer te slaan en levens te redden. Ze verdienen het om met respect behandeld te worden door hun president.”

Trump-fans in de kou in Nebraska. Foto: AFP

De Democraat gebruikte ook een opvallend beeld van dinsdagavond, toen honderden Trump-aanhangers urenlang in de vrieskou moesten wachten om met shuttlebussen van een vliegveld in Nebraska gehaald te worden na een campagnebijeenkomst. “Meerder mensen eindigden in het ziekenhuis. Het is een beeld dat president Trumps hele aanpak van deze crisis vat: Hij doet veel grote uitspraken, maar ze houden geen stand. Hij houdt zijn fotoshoot en gaat weg. Hij laat alle anderen lijden onder de gevolgen van zijn falen om een verantwoordelijk plan te maken.”

Vuistje, “op immuniteit!”

Trump en Rand Paul: “Op immune mensen!” Foto: AFP

Tijdens meerdere rally’s in Arizona leken president Donald Trump en zijn medestanders woensdag alvast weinig bezorgd om het coronavirus. In het grote publiek droegen veel aanwezigen geen mondmasker. Senator Rand Paul, die op het podium werd gehaald, gaf Trump een vuistje en zei: “Op immuniteit!” Waarop Trump lachend antwoordde: “Op immune mensen!” Trump belandde begin oktober in het ziekenhuis met Covid-19, Paul testte in maart positief. Het is wel degelijk mogelijk om herbesmet te raken na een eerdere infectie, zo is wereldwijd al meermaals gebleken.

Trump verklaarde tegenover zijn aanhangers opnieuw dat het einde van de coronapandemie in zicht is en er heel snel een vaccin zal zijn. “Biden en de Democratische socialisten zullen het vaccin uitstellen, de pandemie verlengen, je scholen én je land sluiten. En je staat is open, niet? Jullie staat is lekker open.”

Foto: EPA-EFE

De president uitte zich meer bezorgd om de vermeende corruptie van zijn rivaal Joe Biden, wat volgens hem in de doofpot wordt gestopt. “Joe Biden is een corrupte politicus, maar Big Tech laat niet toe dat dit gezegd wordt en de media weigeren het te zeggen.” De Bidens zouden miljoenen van China, Oekraïne en Rusland hebben aangenomen, verklaarde Trump. “Ik neem het in deze verkiezing niet alleen op tegen Joe Biden, maar ook tegen de linkse menigte en de linkse media, en de Big Tech-reuzen.”

Ook op Twitter bleef Trump daarop hameren. In meerdere tweets klaagde hij dat ‘Biden corruptie’ niet trending is op Twitter terwijl het “het grootste en meest geloofwaardige verhaal ter wereld is”. Het bewijsmateriaal dat het Trump-kamp aanvoerde is nochtans vooralsnog vaag of komt van bedenkelijke bronnen, en inlichtingenexperts stelden dat het op Russische misinformatie lijkt.

Ook in een campagnefilmpje op Twitter zei Trump woensdag dat Big Tech het verhaal over corruptie van Joe Biden “onderdrukt”, terwijl er “heel krachtig bewijs” is. “Big Tech moet gestopt worden! Want ze nemen je rechten af. Een van de dingen die wij doen is heel sterk kijken naar Big Tech. Ga stemmen!” De topmannen van Twitter en Facebook zouden na de verkiezing verhoord worden in de Senaat wegens het blokkeren van nieuws over Biden.

Trump klaagde eerder op woensdag via Twitter opnieuw dat de “Fake News Lamestream Media” alleen over “Covid, Covid, Covid” berichten.

