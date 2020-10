Zestigtal lichamen aangetroffen in massagraven in Mexico

In de Mexicaanse staat Guanajuato zijn in verschillende massagraven in totaal minstens 59 lichamen aangetroffen. Dat heeft de onafhankelijke nationale commissie voor de opsporing van personen (CNB) woensdag gemeld.

“Het merendeel van de doden lijken jonge – soms zeer jonge – mensen te zijn, onder wie wellicht ook enkele tieners”, verklaarde CNB-hoofd Karla Quintana op een persconferentie in de gemeente Salvatierra, waar de massagraven werden aangetroffen.

Ongeveer twee weken geleden kregen de autoriteiten informatie over de ontdekking van een mogelijk massagraf, waarna opsporingswerken van start gingen. Daarbij werden meer dan tachtig personen gemobiliseerd en 52 opgravingen verricht.

De deelstaat Guanajuato is een van de gevaarlijkste van Mexico en de voorbije maanden nam het geweld er nog fors toe. Dat is een gevolg van een bijzonder gewelddadige machtsstrijd tussen de kartels Jalisco Nueva Generación en Santa Rosa de Lima, die zich beide bezighouden met drugshandel en benzinediefstal. In juli vielen bij een gewapende aanval op een ontwenningskliniek voor drugsverslaafden in Irapuato nog 27 doden. Begin augustus kondigden de autoriteiten van de stad Santa Cruz de arrestatie aan van José Antonio Yépez Ortiz, ook wel bekend als “El Marro” en baas van het machtige Santa Rosa de Lima.