Dit zijn de opvallendste cijfers uit de Champions League: Erling Haaland maakt recordtreffer, Marseille kietelt Anderlecht met negatief record

Van het tienduizendste doelpunt van Liverpool tot de vierde Champions League-treffer van Hans Vanaken. Ook speeldag twee van de Champions League stond bol van de leuke cijfers. Wij pikken er voor u de meest opvallende uit.

De 4 goals van Vanaken

Hans Vanaken maakte tegen Lazio (1-1) zijn vierde Champions League-treffer voor Club Brugge. Hij wordt zo topschutter aller tijden in de Champions League. Gert Verheyen en Emmanuel Dennis maakten er beiden drie.

Foto: EPA-EFE

De 18 minuten van Rashford

Marcus Rashford had woensdagavond achttien minuten nodig om als invaller een hattrick te maken tegen RB Leipzig (5-0). Hij is nog maar de vijfde speler die als invaller drie keer scoort in de Champions League. Uwe Rösler in 1998 (1.FC Kaiserslautern), Walter Pandiani in 2001 (RC Deportivo), Joseba Llorente in 2008 (Villarreal) en Kylian Mbappé in 2019 (PSG) gingen hem voor.

Geen 3 keer is scheepsrecht voor Morata

Alvaro Morata zag woensdagavond tegen Barcelona (0-2) maar liefst drie doelpunten afgekeurd worden voor buitenspel. De spits van Juventus werd dit seizoen in de Champions League al dertien keer afgefloten voor buitenspel. Niemand deed slechter.

De 12 van Haaland

Erling Haaland maakte tegen Zenit (2-0) zijn twaalfde doelpunt in tien Champions League-wedstrijden voor Dortmund. Geen enkele andere speler scoorde meer dan negen keer in zijn eerste tien matchen. Simone Inzaghi, Sadio Mané en Harry Kane maakten er negen.

Foto: EPA-EFE

De 0 passes van Benzema

Zou er een haar in de Madrileense boter zitten? Tijdens het gelijkspel tegen Borussia Mönchengladbach gaf Karim Benzema geen enkele pass aan zijn ploegmaat Vinicius Junior. De twee stonden 70 minuten samen op het veld.

Scoren in 16 verschillende campagnes

Karim Benzema scoorde wel tegen de Duitsers. Hij is zo nog maar de derde spelers die scoort in maar liefst zestien verschillende Champions League-campagnes. Lionel Messi en Ryan Giggs deden het hem voor.

De 10.000 van Liverpool

Liverpool won dinsdagavond met 2-0 van Midtjylland. De 2-0 van Diogo Jota was het tienduizendste doelpunt van Liverpool in alle competities.

Foto: EPA-EFE

De negatieve 11 van Marseille

Marseille leed dinsdagavond een kansloze 0-3-nederlaag tegen het Manchester City van Kevin De Bruyne. Het verloor zo al zijn elfde Champions League-wedstrijd op rij. Het evenaart zo Dinamo Zagreb. Alleen Anderlecht deed slechter en verloor tussen 2003 en 2005 twaalf keer op rij.