Ruim 5.100 mensen kandidaat om te helpen in de zorg

Op één week tijd hebben 5.140 mensen zich gemeld bij helpindezorg.be, het platform dat is opgericht om tijdelijk werklozen en werkzoekenden richting vacatures in de zorg te leiden. De website werd op die week tijd ook 34.000 keer bezocht en er zijn op dit moment 123 vacatures. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams minister van Werk Hilde Crevits donderdag heeft bekendgemaakt.

Vorige week donderdag werd de website helpindezorg.be gelanceerd. Via dat platform kunnen zorginstellingen hun noden op het vlak van personeel kenbaar maken en kunnen onder meer werkzoekenden en tijdelijk werklozen zich aanbieden.

Sinds vorige donderdag werd de website al ruim 34.000 keer bezocht en intussen hebben ook 5.140 mensen zich gemeld om te helpen in de zorg. Voorlopig telt Antwerpen het hoogste aantal kandidaten (1.924) en Limburg het laagste aantal (621).

Er werden intussen ook 123 vacatures gemeld voor een tijdelijke tewerkstelling als polyvalent medewerker in een zorginstelling. Dat gaat dan om functies waarvoor geen specifieke zorgkwalificatie nodig is.

Ondertussen heeft VDAB ook een mailing gedaan bij meer dan 3.000 werkgevers in de zorg- en welzijnssector om het aanbod kenbaar te maken en op te roepen de vacatures te melden via het platform helpindezorg.be. Minister Crevits roept zorginstellingen op om hun vacatures voor tijdelijke jobs massaal te melden. “Op die manier willen we de druk in de sector wat verlichten”, zegt de CD&V-minister.