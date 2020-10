Strafpleiter Walter Van Steenbrugge vrijgesproken voor laster

/ Gent - De Gentse rechtbank heeft donderdagochtend de bekende strafpleiter Walter Van Steenbrugge vrijgesproken van laster tegenover René Stockman, de overste van de Broeders van Liefde. Die laatste had tegen de strafpleiter een zaak aangespannen na enkele beschuldigingen aan zijn adres tijdens het gekende euthanasieproces. De rechtbank oordeelde dat een advocaat het recht en de plicht heeft zijn cliënt zo goed mogelijk bij te staan.

De Gentse strafpleiter was de advocaat van één van de artsen die terechtstond in het euthanasieproces. Tijdens dat proces had Van Steenbrugge de overste beschuldigd van een tussenkomst bij het openbaar ministerie om de zaak toch voor het hof van assisen te brengen. Die beschuldiging herhaalde hij in zijn pleidooi.

Van Steenbrugge werd daarnaast ook gedagvaard voor lasterlijke aangifte omdat hij in een brief aan het parlement een onderzoek vroeg naar mogelijke beïnvloeding van de rechterlijke orde in het euthanasieproces. Zelf diende hij een tegenvordering in wegens imagoschade.

Donderdagochtend werd Van Steenbrugge voor beiden aanklachten vrijgesproken. De strafpleiter is tevreden met die vrijspraak en had die naar eigen zeggen ook wel verwacht. Van Steenbrugge herhaalde na de uitspraak ook opnieuw dat hij nog steeds geen antwoord heeft op de vraag waarom het Openbaar Ministerie tijdens het euthanasieproces van positie wisselde. Hij zei dan ook dat hij Stockman opnieuw zal vragen langs te komen tijdens de volgende zitting van het proces. Er komt binnenkort namelijk een nieuw proces in de zaak rond de euthanasie bij Tine Nys. Het Hof van Cassatie oordeelde namelijk dat de vrijspraak Joris Van Hove, waarvan Van Steenbrugge de advocaat was, niet voldoende gemotiveerd werd.

