Drie doden bij mesaanval in basiliek van Nice, vrouw werd onthoofd: “Alles wijst op terreur”

Rond 9 uur vanmorgen zijn er drie doden en meerdere gewonden gevallen bij een mesaanval in het Franse Nice. De burgemeester Christian Estrosi spreekt van een terreurdaad. Eén verdacht werd al opgepakt.

Bij een mesaanval in de Zuid-Franse kuststad Nice zijn drie doden en verscheidene gewonden gevallen. Eén daarvan zou volgens de lokale krant Nice Matin een persoon van ongeveer 70 jaar oud zijn die onthoofd werd in de kathedraal Notre-Dame, gelegen aan de Avenue Jean-Médecin.

Er zouden ook meerdere schoten gelost zijn.

Volgens de politie zou er ook al één verdachte opgepakt zijn. Die raakte gewond tijdens zijn arrestatie en werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Je suis sur place avec la @PoliceNat06 et la @pmdenice qui a interpellé l’auteur de l’attaque. Je confirme que tout laisse supposer à un attentat terroriste au sein de la basilique Notre-Dame de #Nice06. pic.twitter.com/VmpDqRwzB1 — Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020

Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin heeft op Twitter aangekondigd dat er een “crisisvergadering” komt. Het Franse parlement hield al een minuut stilte voor de slachtoffers, daarna werd de nationale vergadering geschorst.

Niet de eerste keer

Het is al het tweede gewelddadige incident met dodelijke afloop op korte tijd in Frankrijk. Twee weken geleden werd er in Parijs een man op straat onthoofd door een 18-jarige man van Tsjetsjeense origine. Het slachtoffer was een 47-jarige leraar genaamd Samuel Paty. Hij gaf geschiedenis en had in een les over vrije meningsuiting karikaturen van de profeet Mohammed getoond. De dader gebruikte een keukenmes, en zou op het moment van de moord ‘Allah Akbar’ hebben geroepen.

En het is ook niet de eerste keer dat er in Nice zo’n aanslag plaatsvindt. Vier jaar geleden reed een moslimterrorist met een vrachtwagen in op een menigte die er de nationale feestdag aan het vieren was. Er vielen toen 86 dodelijke slachtoffers te betreuren.

Foto: AFP