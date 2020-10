Meer dan 25.000 Belgen hebben van de Verenigde Staten hun nieuwe thuis gemaakt. Wij belden enkelen van hen op om hun licht te laten schijnen over het presidentschap van Donald Trump, de situatie in de VS en hun verwachtingen voor de verkiezing. De meerderheid blijkt een voorkeur te hebben voor Joe Biden, maar ook president Trump weet sommige van onze landgenoten te overtuigen.