Experten pleiten voor tweede lockdown: “Niet-essentiële verplaatsingen zouden verboden moeten worden”

Viroloog Marc Van Ranst ondersteunt de oproep van onder meer Gents rector Rik Van de Walle en Margot Cloet van Zorgnet Icuro om tot een lockdown over te gaan. Dat laat hij via Twitter weten. “Er is op dit moment geen enkele aanwijzing dat de momenteel genomen maatregelen reeds enig effect hebben”, aldus Van Ranst.

“We moeten naar een systeem met accenten zoals in de eerste lockdown”, zegt Van Ranst. Er is volgens hem geen indicatie op een effect van de huidige maatregelen, en weinig perspectief op verbetering. “Niet-essentiële verplaatsingen zouden verboden moeten worden, zoals in Frankrijk gebeurd is. Scholen kunnen wat mij betreft open blijven, zij zullen hun afkoelingsmoment nog krijgen door de verlengde herfstvakantie.”

Uit de meest recente Sciensano-data komt geen enkel goed nieuws.

Er is momenteel geen enkele aanwijzing dat de momenteel genomen maatregelen reeds enig effect hebben.

De situatie is kritiek in de gezondheidszorg.

Tijd voor, net als in andere buurlanden, de noodrem: lockdown. — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) October 29, 2020

Leuven en Vilvoorde hebben alvast gekozen om na die verlengde herfstvakantie naar deeltijds afstandsonderwijs over te schakelen voor de hoogste vier jaar van het middelbaar. Van Ranst gelooft dat die keuze nog steeds bij de scholen zelf moet liggen, zoals nu het geval is, en gaat er van uit dat veel scholen zullen volgen.

Winkels sluiten

“Misschien moeten bepaalde winkels ook sluiten, maar parken en speeltuinen moeten zeker open gehouden worden”, voegt hij er aan toe. “En laat het duidelijk zijn: de beslissingen liggen nog altijd bij de politici.”

“Vorige maand heb ik een eerste keer de term lockdown terug in de mond genomen”, vervolgt Van Ranst. “Deze cijfers komen natuurlijk niet uit de lucht gevallen. Het zijn uitzonderlijke omstandigheden, die uitzonderlijke beslissingen en uitzonderlijke mensen vragen.”

“Enige juiste beslissing”

Eerder vandaag riep ook professor Huisartsengeneeskunde Dirk Devroey van de VUB op om een hele lockdown in ons land in te voeren. “Lockdown is de enige juiste beslissing. Vandaag nog.”

Vandaag worden alle records gebroken! Voor het eerst meer dan 20.000 positieve tests, 21048 om precies te zijn. Er lagen nooit meer mensen met COVID in het ziekenhuis, 5924 om precies te zijn en 993 op intensieve zorgen. Lockdown is enige juiste beslissing. Vandaag nog! — dirk_devroey (@dokter_devroey) October 29, 2020

Eenzelfde boodschap klinkt bij Margot Cloet van Zorgnet-Icuro. “De politiek blijft dit precies negeren, maar we stevenen af op een crash van het systeem. We moeten zo snel mogelijk opnieuw een algemene lockdown invoeren”, zegt Cloet bij VRT Nieuws. “Met uitzondering misschien voor de schoolgaande jonge kinderen. Als we nog langer wachten, zal het probleem zo groot zijn dat de ziekenhuizen mensen zullen laten sterven of gewoon hun deuren zullen (moeten) sluiten. Er is gewoon geen personeel meer. Het is een illusie te denken dat we iedereen kunnen verzorgen.”

Ook de Gentse rector Rik Van de Walle, die tijdens de coronacrisis al vaker aanbevelingen deed aan de overheid, pleit voor een nieuwe lockdown. “Durf te kijken naar de feiten”, schrijft hij op Twitter. “We kunnen ons nu echt geen afwenden van blikken veroorloven. Elke dag wachten telt en maakt een wezenlijk verschil uit. Wie weet wat “exponentieel” betekent en ziet wat in de ziekenhuizen aan het gebeuren is, weet ook dit: #LOCKDOWNnu.”