Wallonië zal extra maatregelen nemen als Overlegcomité niet ver genoeg gaat

De Waalse regering verwacht dat het Overlegcomité vrijdag de gepaste maatregelen neemt om de exponentiële groei van de epidemie een halt toe te roepen. Als dit niet het geval is, zal Wallonië zelf de nodige maatregelen nemen, waarschuwde Waals minister van Binnenlandse Zaken Christophe Collignon donderdag bij Bel-RTL.

De socialistische minister volgt de uitspraken van minister-president Elio Di Rupo in het Waalse parlement. “Als de maatregelen niet voldoende worden geacht om de curve van deze tweede golf te buigen, is Wallonië klaar om verder te gaan op het vlak van lockdown”, verzekerde Collignon.

“Het zou liegen zijn om tegen de mensen te zeggen dat de situatie onder controle is”, voegde hij eraan toe. “In de ogen van de Waalse regering zijn de genomen maatregelen onvoldoende om de epidemie het hoofd te bieden”.

De Waalse regering wacht op de voorstellen van coronacommissaris, Pedro Facon. Onze buurlanden, waaronder Frankrijk, nemen strenge maatregelen, merkte Collignon op. Hij verwees daarbij onder meer naar de sluiting van niet-essentiële bedrijven.

Binnen de Waalse oppositie roept de PTB op tot de sluiting van die niet-essentiële bedrijven. “We moeten bij bedrijven veel hardere maatregelen nemen”, zegt Raoul Hedebouw. De huidige situatie is volgens hem het gevolg van een mislukte logica. “In België hebben we ervoor gekozen om met het virus te leven, dat is een vergissing”, zei hij. Hij roept op tot een enorme toename van de screeningmiddelen.