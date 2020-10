Kleine Artin verdrinkt in Kanaal, Vlaamse vrijwilligster geschokt: “Het zwaarste wat ik ooit meemaakte”

Menen / Poperinge -

Hij droeg veel te grote laarsjes en een klein reddingsvestje. Hij was vrolijk. En gaf hoop. Ook aan de vele vrijwilligers. Maar maandagnacht liep het mis. Zijn bootje kapseisde. Samen met mama, papa, broer en zus verdronk de kleine Artin – bijna anderhalf jaar – in dat grote Kanaal. “Dat dit in onze achtertuin gebeurt, is een grote schok”, reageert huisarts Stéphanie De Maesschalck geëmotioneerd.