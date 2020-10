Eupen wil match tegen Genk laten uitstellen, Pro League houdt been stijf: “Ook Genk loopt risico”

Op een digitale persconferentie heeft KAS Eupen het nieuws bevestigd dat er veertien personen binnen de club positief hebben getest op corona. Onder hen slechts vijf spelers waardoor de wedstrijd tegen Genk van vrijdagavond niet kan worden uitgesteld. Het protocol van de Pro League voorziet immers pas uitstel vanaf zeven besmette spelers. Eupen had de wedstrijd liever uitgesteld zien worden maar ving bot bij de Pro League. “Dit houdt gezondheidsrisico’s in”, vindt sportief directeur Jordi Condom.

Condom: “We hebben geprobeerd om de wedstrijd te laten uitstellen maar het reglement is duidelijk. Pas bij zeven besmette spelers staat de Pro League uitstel toe. We hebben vijf positieve gevallen onder de spelers maar in totaal hebben er 14 van de 47 personen op de club positief getest. Dat is een erg hoog percentage. Dit houdt gezondheidsrisico’s in. Om die reden leek het ons beter om de wedstrijd te annuleren maar het reglement staat dat dus niet toe. Wat kunnen we dan nog doen?”

Coach Beñat San José, die zelf ook besmet is, reageerde vanuit quarantaine. “We zouden deze match niet moeten spelen. De spelers hebben schrik. Ook voor Genk houdt dit risico’s in. We hebben er alles aan gedaan om de Pro League duidelijk te maken dat het geen goed idee is om de match te laten doorgaan. Maar ze weigeren ons verzoek omdat we geen zeven besmette spelers hebben. Wat ons betreft zijn veertien positieve gevallen in en rond de ploeg meer dan genoeg om te overwegen om de match uit te stellen.”

“Begrip, maar we kunnen niet afwijken”

Navraag bij de Pro League leert ons dat uitstel op dit moment geen optie is. “De bepalingen van het reglement zijn gestemd en goedgekeurd door alle clubs. We hebben begrip voor hun situatie, maar hoe moeilijk die ook is, we kunnen niet afwijken van sommige bepalingen”, aldus Stijn van Bever van de Pro League.