Aanslag in Avignon verijdeld

In Avignon is een man doodgeschoten door de politie nadat hij voorbijgangers had bedreigd met een pistool. Dat meldt de Franse politie. Volgens Franse media schreeuwde hij daarbij “Allahu Akbar”, maar er zou op dit moment geen sprake zijn van een terroristisch motief.

Rond 10 uur kreeg de politie een telefoon dat een man met een pistool mensen bedreigde in Avignon. De politie kwam ter plaatse, de verdachte probeerde de agenten aan te vallen, waarop de politie hem doodschoot. Er vielen geen andere gewonden.

De aanval in Avignon vond plaats vlak na de aanslag in de Zuid-Franse stad Nice, waarbij al zeker drie personen om het leven kwamen. Het is nog onduidelijk of er een verband is tussen de twee zaken. Volgens de politie wijst de zaak in Avignon alleszins niet op terreur. “Alle pistes worden onderzocht, maar voorlopig lijkt er geen sprake van een terroristisch motief”, klinkt het bij de politie.