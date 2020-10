Na Nice en Avignon: ook mesaanval in Franse ambassade in Saudi-Arabië

Een Saoediër is in de stad Jeddah in het westen van Saoedi-Arabië, opgepakt, nadat hij een bewaker van het Franse consulaat in die stad had neergestoken. Dat hebben officiële Saoedische media en de Franse ambassade donderdag gemeld.

“De dader werd meteen na de aanval door Saoedische ordediensten opgepakt. De bewaker werd naar het ziekenhuis gebracht en hij is buiten levensgevaar”, schreef de Franse ambassade in een communiqué. “We roepen onze landgenoten in Saoedi-Arabië op uiterst waakzaam te zijn.”

De politie van de provincie Mekka, waarin Jeddah ligt, zei dat de aanvaller een Saoediër was, maar de nationaliteit van de bewaker, die lichtgewond raakte, werd niet bekendgemaakt.

De ambassade van Frankrijk in Riyad veroordeelde de aanval met klem.