Ook Andrés Iniesta denkt vandaag nog eens aan Club Brugge: “Zal altijd speciaal blijven voor mij”

Woensdagavond speelde Club Brugge tegen Lazio in de Champions League. Vandaag exact achttien jaar geleden speelde blauw-zwart ook Europees. Ene Andrés Iniesta, op dat moment 18, mocht in het Jan Breydelstadion zijn debuut maken voor FC Barcelona. De Catalanen klopten Club uiteindelijk met 0-1 na een doelpunt van de Argentijn Juan Roman Riquelme.

Op Twitter stond Iniesta donderdag even stil bij zijn jubileum. “Vandaag, exact 18 jaar geleden in Brugge”, schreef hij bij een filmpje van de wedstrijd in Jan Breydel. “Mijn debuut zal altijd een erg speciale dag voor me blijven.”