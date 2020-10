Procureur veegt verklaring beschuldigde garagemoord van tafel: “Als hij opnieuw geld nodig heeft, zal hij het opnieuw doen”

Schilde -

De moord op autoverkoper Steve Huypens (39) uit Schilde was een mislukte roofmoord. Dat stelde procureur-generaal Frank Bleyen in zijn requisitoir. De Duitse bankrover Fred Wittig (56) die terecht staat, beweert nochtans dat iemand anders de moord pleegde en dat hij te bang is om de naam te onthullen. Daar gelooft de aanklager niets van: “Hij is in staat om te doden. Als hij opnieuw geld nodig heeft, zal hij het opnieuw doen.”