Het nationale feest dat een nachtmerrie werd: niet de eerste keer dat Nice te maken krijgt met dodelijke terreuraanslag

Donderdagmorgen werd Nice opgeschrikt door een terreuraanslag waarbij drie doden en verschillende gewonden vielen. Het is niet de eerste keer dat de Zuid-Franse kuststad met een dodelijke aanslag te maken krijgt. Nog geen vijf jaar geleden vielen er nog 86 slachtoffers te betreuren.

Bij een mesaanval in het Franse Nice zijn donderdagochtend twee vrouwen en een man overleden. Één van hen, een persoon van 70 jaar oud, werd in de kathedraal Notre-Dame de keel overgesneden. Een ander slachtoffer kon vluchten maar bezweek aan haar verwondingen en ook de bewaker van de basiliek is ter plekke gestorven.

Het is niet de eerste keer dat de Franse stad geconfronteerd wordt met terreur. Want nog geen vijf jaar geleden overleden 86 mensen na een terreuraanval op de Promenades des Anglais, de bekendste boulevard van de Zuid-Franse stad.

Wat een feest had moeten worden, draaide uit op een nachtmerrie toen op 14 juli 2016 een vrachtwagen inreed op een menigte. Traditiegetrouw waren tienduizenden mensen op de Promenade des Anglais om de vuurwerkshow te zien ter ere van de nationale feestdag toen omstreeks 22.45 uur een witte vrachtwagen plots versnelde en inreed op de menigte. Gedurende twee kilometer reed de man genadeloos door het publiek. De politie vertelde later dat het duidelijk was dat de man als doel had zo veel mogelijk mensen te raken. Pas tien minuten later kwam de vrachtwagen tot stilstand, waarna de chauffeur werd doodgeschoten. In totaal kwamen 86 mensen om het leven en 434 mensen raakten gewond. Onder de slachtoffers waren er ook 10 kinderen.

De dader Mohamed Lahouaiej Bouhlel, een 31-jarige Tunesiër, woonde al jaren in Nice maar was geen bekende van de Franse veiligheidsdiensten. Uiteindelijk eiste Islamitische Staat de verantwoordelijkheid op via hun eigen persbureau Amaq.