Frankrijk naar hoogste dreigingsniveau na mesaanval

Na de terreuraanslag in de Zuid-Franse kustplaats Nice is Frankrijk naar het hoogste bedreigingsniveau gegaan. Dat heeft premier Jean Castex donderdag bekendgemaakt.

Het dreiginsniveau in gans Frankrijk is donderdag opgetrokken naar het hoogste peil: “urgence attentat” of de noodtoestand als gevolg van een aanslag. Er komt onder meer extra bewaking aan kerken en gebedshuizen. Premier Castex roept inwoners ook op om extra waakzaam te zijn. Frankrijk kent drie dreigingsniveaus. Ook na de aanslag op de kerstmarkt in Straatsburg twee jaar geleden gold het hoogste niveau.