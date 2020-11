Verrassende vragen over de Amerikaanse verkiezingen: hoeveel verdient de president en wat als Trump het Witte Huis niet wil verlaten als hij verliest?

Het grootste verkiezingsspektakel ter wereld staat voor de deur. Maar de gang van zaken in de Verenigde Staten is heel anders dan bij ons. Wij geven daarom antwoord op een aantal bijzondere vragen rond die verkiezingen en het Amerikaanse presidentschap in het algemeen. Want maken de ruim 1.200 kandidaten (!) naast Donald Trump en Joe Biden ook een kans? Wie woont er allemaal in het Witte Huis? Wat is de rol van de first lady? En wat verdient de president eigenlijk?