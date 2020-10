Weg naar het Witte Huis leidt door cruciale staat waar chaos heerst: de strijd om de ‘swingiest of states’

De onrust in Philadelphia, de grootste stad van de staat Pennsylvania, houdt aan. Het overlijden van de door de politie doodgeschoten zwarte Amerikaan Walter Wallace (27) leidt er opnieuw tot rellen en plunderingen. De chaos in de staat die gezien wordt als cruciaal en beslissend bij de komende verkiezingen, biedt Trump en Biden een laatste kans om zwarte Amerikanen voor hen te laten stemmen.

“The swingiest of states.” Zo staat Pennsylvania anno 2020 bekend in de Amerikaanse politiek. Decennialang was het een Democratisch bolwerk, waar Barack Obama en diens voorgangers zes opeenvolgende presidentsverkiezingen ...