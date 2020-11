Hoeveel mensen wonen er in het Witte Huis?

Het Witte Huis in Washington D.C. is een gebouw dat tot de verbeelding spreekt. Het imposante gebouw uit de 18de eeuw beslaat 5.111 m² en bevat 132 kamers, 35 toiletten, 412 deuren, 6 verdiepingen – waarvan 2 onder de grond, 147 ramen, 28 open haarden, 8 trappen, 3 liften, 1 bowlinghal, 1 filmzaal, 1 zwembad, 1 basketbalveld en 1 tennisveld. Het gebouw is zo groot dat je 2.157 liter verf nodig hebt om de gevel wit te verven.

Het lijkt dan ook absurd dat er op dit moment slechts drie (3!) mensen in wonen. President Donald Trump, zijn echtgenote Melania en hun 14-jarige zoon Barron mogen het hun thuis noemen. Als ze dat zouden willen, mogen ze ook andere familieleden bij hen laten intrekken, maar dat is niet het geval. De Obama’s deden dat wel: zij lieten de moeder van Michelle bij hen inwonen om op hun dochters te kunnen passen wanneer zij er niet waren.

De meer dan 300 personeelsleden van het Witte Huis – medewerkers en adviseurs van de president, koks, obers, poetspersoneel en zo meer – wonen er niet. Zij moeten elke avond naar huis en komen de volgende ochtend terug. Zelfs de floriste van Michelle woonde er niet in, en die getuigde nadien dat ze er vier jaar lang zeven dagen op zeven 16 uur per dag gewerkt had.

Het Witte Huis is opgedeeld in vleugels, en de westvleugel is de bekendste. In die West Wing bevinden zich het Oval Office van de president en alle kantoren van zijn personeel. Wat weetjes: het Witte Huis werd in 1800 gebouwd door slaven, het kreeg zijn naam in 1901 en werd in 1933 rolstoelvriendelijk gemaakt toen rolstoelgebruiker Franklin D. Roosevelt president werd.