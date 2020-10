Na de koelkastboodschap nu ook de bevestiging: Darren Keet verlaat OH Leuven en kan op zoek naar nieuwe club

OH Leuven heeft het contract van doelman Darren Keet ontbonden. “Club en speler kwamen tot het besluit dat er geen toekomst meer weggelegd is voor Keet aan Den Dreef, na de komst van Daniel Iversen en Rafa Romo”, klinkt het op de website van de club.

De Zuid-Afrikaanse international streek eind juli van vorig jaar neer in Leuven en kwam in tien competitiewedstrijden in actie voor OH Leuven. Daarin hield hij drie keer zijn netten schoon. “De club dankt Keet voor zijn inzet en toewijding en wenst hem heel veel succes toe in zijn verdere carrière”, laat OHL nog weten.

Dat Keet OHL zou verlaten, werd eerder al duidelijk. Toen de Zuid-Afrikaan enkele weken geleden een foto van zijn dochtertje op Instagram postte, was in de achtergrond een duidelijke boodschap te lezen op de koelkast: “Te doen: een nieuw team zoeken”.