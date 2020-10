Vijfjarige kleuter verdwijnt na aankomst op Brussels Airport, parket verspreidt opsporingsbericht

Het parket Halle-Vilvoorde heeft een opsporingsbericht verspreid voor een vijfjarige jongen die verdwenen is. Opvallend, de jongen verdween al in de zomer maar het bericht wordt nu pas bekendgemaakt.

De jongen, Ahmad, was op 20 juni geland op de luchthaven Brussels Airport, in het gezelschap van een man die de naam Khaled Berho droeg. Beiden waren afkomstig uit Griekenland, maar de volgende dag, 21 juni, vertrok Berho al opnieuw naar Griekenland, zonder de kleine Ahmad weliswaar. Van de jongen is sindsdien geen spoor meer.

Het onderzoek begon volgens gerechtelijke bronnen toen Khaled Berho bij zijn terugkeer in Griekenland werd tegengehouden omdat bleek dat hij valse identiteitspapieren bij had. Al snel bleek dat de man met Ahmad naar België was gereisd, maar alleen was teruggekeerd. Bij de heenreis had hij zich uitgegeven als de vader van het kind maar dat was vermoedelijk een voorwendsel.

“Zeer waarschijnlijk is dit een verhaal van mensensmokkel en de kans is groot dat de kleine Ahmad intussen al opnieuw in een ander land zit”, klinkt het. “Maar we hopen dat er iemand opduikt die kan zeggen waar de jongen heen is, of wat er met hem gebeurd is.”

Aan personen die Ahmad hebben gezien of weten waar hij verblijft, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie. Discretie wordt daarbij verzekerd. Wie Ahmad gezien heeft of weet waar hij verblijft, kan contact opnemen met de speurders op het gratis nummer 0800/30300 of via Child Focus op het nummer 116 000. Getuigen kunnen ook mailen naar opsporingen@police.belgium.eu.