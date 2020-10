“Of ‘plan B’ realistisch is? Het zal moeten. Anders halen we het niet”

De federale overheid vraagt de ziekenhuizen om maandag al over te gaan naar de maximumcapaciteit van 2.000 bedden op intensieve zorg voor coronapatiënten in plaats van de voorziene 1.200. Daarnaast rollen ze ook nog een plan B uit waarbij er zo’n 300 extra bedden moeten gecreëerd worden in een soort tussenstation. “Of dat realistisch is? Het zal moeten. Anders halen we het gewoonweg niet”, zegt Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel. Maar wat houdt zo’n tussenstation precies in? En zijn er nog opties als ook dat niet volstaat?