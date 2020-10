Beelden opgedoken van Franse politie die basiliek in Nice binnenvalt na terreuraanslag

Getuigen hebben gefilmd hoe de Franse politie de basiliek in Nice binnenvalt, schoten lost en vervolgens een gewonde op een brancard naar buiten brengt. In de Franse kuststad viel een man rond 9 uur ’s ochtends mensen aan met een mes. Er vielen drie doden en verschillende gewonden. Een verdachte die ‘Allah Akhbar’ bleef herhalen, werd opgepakt door de politie. Christian Estrosi, de burgemeester van Nice spreekt over een terreurdaad.