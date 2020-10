Harde kern Club Brugge wuift spelersbus uit voor duel Lazio: minstens 25 fans krijgen coronaboete

Knokke-Heist / Brugge - Commotie in Westkapelle woensdagavond: een vijftigtal supporters van Club Brugge kwamen de spelersbus uitwuiven met pyrotechnisch materiaal. De politie snelde massaal ter plaats en deelde minstens 25 processen-verbaal uit. “Door inbreuken op het samenscholingsverbod én de voetbalwet”, klinkt het bij de lokale politie Damme/Knokke-Heist.

Club Brugge speelde woensdagavond een belangrijk duel in de Champions League tegen Lazio. Omdat die match in een leeg stadion werd gespeeld, hoopten een vijftigtal Club-fans de spelers nog een hart onder de riem te steken aan het oefencomplex in Westkapelle. Bij het afreizen van de spelersbus werd in de omgeving onder andere pyrotechnisch materiaal gebruikt. Buurtbewoners verwittigden rond 18.45 uur de politie, die met verschillende ploegen ter plaatse kwam. Niet omdat er rellen waren - alles verliep vreedzaam - wél door inbreuken op het samenscholingsverbod. De fans hielden zich niet aan de geldende coronamaatregelen. Uiteindelijk zijn de betrokken supporters zelfs nooit in de omgeving van het Belfius Basecamp geraakt. “Zo’n 25-tal fans werden meteen geïdentificeerd”, zegt Isolde Van Eenooghe, woordvoerster van de lokale politie. “Zij krijgen allemaal een proces-verbaal. Niet alleen door inbreuken op het samenscholingsverbod, ook op de voetbalwet. Want pyrotechnisch materiaal is daar verboden.”

Nog een aantal fans nam de benen toen de ordediensten arriveerden. Er werden ook ploegen uit omringende politiezones gestuurd. “Maar de identificatie gaat vandaag gewoon verder. We onderzoeken ook nog exact welke regels er nu allemaal overtreden zijn. Dergelijke toestanden kunnen in tijden van corona gewoon niet”, geeft Van Eenooghe nog mee. Na de nodige administratie keerde de rust een halfuurtje later terug. Toen had de spelersbus koers gezet richting Jan Breydel. Club Brugge, dat uiteindelijk 1-1 speelde, veroordeelt het incident. “Uiteraard kan dit helemaal niet. Het gaat hier om supporters die niet gekend zijn bij ons”, reageert blauw-zwart. “In en rond de wedstrijd bleef alles rustig en ook rond het basecamp werd niets gemerkt. Supporters die het goed menen met Club houden zich aan de maatregelen die de overheid oplegt. Zoals overal is er een minderheid die het verpest voor anderen. We doen er als Club en bij uitbreiding als voetbalcommunity alles aan om coronaproof voetbal te kunnen blijven aanbieden en zo’n acties brengen dat in het gevaar.”