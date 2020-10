Marc Brys keert met OHL terug naar Beerschot: “Nooit verwacht dat we zouden strijden om plaats in top 4”

Beerschot-OHL zaterdag is speciaal om meerdere redenen. Leerling Hernan Losada treft leermeester Marc Brys, maar het is ook een clash tussen twee promovendi die het verrassend goed doen in 1A. De twee seizoensrevelaties draaien mee helemaal bovenin het klassement. “Ik had nooit verwacht dat we met Beerschot zouden strijden om een plaats in de top vier”, zegt Brys.

Zowel in maart als in augustus was Beerschot te sterk voor OHL, eerst onder Vincent Euvrard en daarna onder Marc Brys, in de promotiefinales in 1B. Uiteindelijk belandde ook de Leuvenaars in 1A en dus is er weinig blijven hangen van de dubbele nederlaag. “Die finale werd onthoofd en had nog weinig waarde”, brengt Brys in herinnering. “Maar dat neemt niet weg dat de goesting er bij mijn spelers is om te tonen dat we Beerschot wel degelijk kunnen kloppen.”

Nog geen drie maanden na de soap rond de promotiefinale en de competitieformule staan Beerschot en OHL vierde en zesde in de Jupiler Pro League. Wie had dat gedacht? “Ik had nooit verwacht dat die twee ploegen komend weekend zouden strijden voor een plaats in de top vier. Ik denk dat het bij geen van beide clubs zelfs maar in de hoofden speelde om zo hoog te scoren. We hebben allebei verrast en dat is mooi. Hopelijk wordt ook de wedstrijd zelf zo mooi.”

“Iedereen kan iedereen verrassen”

Coaches Brys en Losada kennen elkaar al jaren, als leermeester en leerling. De vraag rijst of ze elkaar niet zodanig goed kennen dat het moeilijk wordt om de ander nog tactisch uit het lood te kunnen slaan. “Volgens mij kan iedereen iedereen verrassen”, is Brys van oordeel. “Je moet er wel zuinig mee zijn. Als ze verwachten dat je ze gaat verrassen, kan je ze al niet meer verrassen. Maar als Hernan plots zegt dat hij homoseksueel is, zal hij mij zeker verrassen. Zet dat alstublieft niet in de titel, hé.”

Van het coronavirus blijft OHL ondertussen nog altijd behoorlijk gespaard. Een nieuwe, extra test maandag bracht geen nieuwe positieve gevallen aan het licht. Vorige week testte één speler positief. Zijn naam is nog altijd niet bekend, maar het gaan om een reservespeler.