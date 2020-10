Ook in Lyon en Parijs mannen gearresteerd met mes: “Hij wilde hetzelfde doen als in Nice”

In het centrum van de Franse stad Lyon is donderdagnamiddag een man met een mes gearresteerd. Dat meldt de Franse krant Le Figaro. Volgens Le Parisien werd ook nabij Parijs een man gearresteerd die volgens zijn vader “hetzelfde wilde doen als in Nice”.

In Lyon zou het gaan om een man van Afghaanse afkomst, geboren in 1994, die bekend stond bij de inlichtingendiensten. Hij droeg een djellaba en een militair jasje en zwaaide met een mes in het rond. Er kwamen volgens de Franse krant verschillende telefoontjes binnen bij de hulpdiensten, waarna de politie ter plaatse ging en de man arresteerde. Het nieuws wordt op Twitter bevestigd door Pierre Oliver, burgemeester van het tweede arrondissement van Lyon.

Un homme vient d’être interpellé par la police nationale à #Perrache armé d’un long couteau.

Merci aux policiers pour leur intervention efficace qui a permis d’éviter un nouveau drame ! #Lyon — Pierre OLIVER (@poliver69) October 29, 2020

Ook in Sartrouville, een gemeente in de buurt van de Franse hoofdstad, werd een man met een mes gearresteerd. Hij bevond zich vlakbij de Saint-Martin kerk. Het was zijn vader die de politie op de hoogte bracht. Volgens die laatste zou zijn zoon “hetzelfde van plan geweest zijn als in Nice”. Er is tot nu toe nog geen duidelijkheid over de leeftijd van de man.

Donderdagochtend vonden er in Frankrijk al twee mesaanvallen plaats. In de Zuid-Franse stad Nice overleden drie mensen nadat een man hen aanviel in de kathedraal Notre-Dame. Niet veel later kon een aanslag in Avignon verijdeld worden. Ook op de Franse ambassade in Saoedi-Arabië probeerde een man een bewakingsagent aan te vallen.

LEES OOK. Twee mesaanvallen in Frankrijk: drie dodelijke slachtoffers in Nice, dader gedood in Avignon

Eerder deze maand werd leerkracht Samuel Paty op straat onthoofd nadat hij in de klas een Mohammed-cartoon toonde. Opvallend is dat de woede van de Islamitische wereld over Frankrijk woensdag sterk toenam toen Turkije een Charlie Hebdo-cartoon veroordeelde waarin president Recep Tayyip Erdogan de boerka van een vrouw optilde om naar haar blote billen te kijken. Eerder vandaag richtte de Iraanse president Hassan Rouhani zich al tot Frankrijk toen hij waarschuwde dat het beledigen van de profeet “geweld en bloedvergieten zou aanmoedigen”.

LEES OOK.Pakistaanse premier haalt uit naar Macron wegens “aanval op islam”