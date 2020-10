De Croo: “Overlegcomité kan zich alleen baseren op cijfers en feiten”

Het Overlegcomité van vrijdagmiddag zal overleggen enkel op basis van wetenschappelijke adviezen, feiten en cijfers. Dat benadrukte premier Alexander De Croo donderdag tijdens de plenaire vergadering van de Kamer. “Dat is het enige waarop wij ons kunnen baseren om juiste beslissingen te nemen in deze crisis, daar kan absoluut geen discussie over zijn.”

Terwijl de druk op de huisartsen, ziekenhuizen en woonzorgcentra blijft stijgen roepen steeds meer virologen en andere experten op tot een nieuwe lockdown, met bijvoorbeeld opnieuw een verbod op niet-essentiële verplaatsingen. “Er is momenteel geen enkele aanwijzing dat de genomen maatregelen reeds enig effect hebben”, tweette KUL-viroloog Marc Van Ranst bijvoorbeeld. “Tijd voor, net als in andere buurlanden, de noodrem: lockdown.”

Het Overlegcomité met daarin vertegenwoordigers van de federale en de deelstaatregeringen, komt vrijdag, wellicht rond 14 uur, opnieuw samen. Premier Alexander De Croo, die van zowat alle fracties vragen kreeg over de coronacrisis in de plenaire Kamer, wil zich voor eventuele nieuwe beslissingen baseren op de feiten, benadrukte hij. Wat de mogelijk extra maatregelen zouden kunnen zijn, hield De Croo voor zichzelf. “Dat overleg zal gebeuren op basis van wetenschappelijke adviezen, feiten en cijfers. Daar kan absoluut geen discussie over zijn”, klonk het.

Of het dan ook tot een echte lockdown komt, is niet duidelijk, maar de bevolking zal de huidige inspanningen in elk geval nog even moeten volhouden, zei de eerste minister. “We moeten er alles aan doen om de cijfers terug te dringen, en dat kan alleen maar als we de regels respecteren en meer nog, volhouden”, aldus De Croo. “Vandaag volhouden, morgen volhouden, volgende week volhouden en ook de komende weken. Als we uit de gevarenzone willen komen dan zal dat een inspanning van lange duur zijn.”

Onder meer CdH-fractieleister Catherine Fonck en DéFI-Kamerlid Sophie Rohonyi drongen aan op nog striktere maatregelen. Voor Groen-fractieleider Kristof Calvo is het vooral belangrijk dat dezelfde maatregelen gelden, “van Oostende tot Aarlen”, en ook sp.a-Kamerlid Joris Vandenbroucke benadrukte de nood aan duidelijkheid. “We hebben geen vier persconferenties nodig, maar één. Het virus wint bij verdeeldheid.”

Voor N-VA-fractieleider Peter De Roover moet de regering nu vooral inzetten op de handhaving van de regels. “We moeten nieuwe maatregelen nemen als ze zich opdringen, maar we moeten ons ook de vraag stellen in welke mate de oudere maatregelen worden nageleefd en gehandhaafd. Het heeft geen zin om nieuwe maatregelen te nemen als de oude niet worden gevolgd”, vindt hij. Ook Vlaams Belang-fractieleidster Barbara Pas vindt dat de handhaving moet worden versterkt.

De Roover benadrukte daarnaast nog dat de verschillende regeringen moeten samenwerken. De N-VA leidt de Vlaamse regering, maar zit federaal in de oppositie, en dat leek de afgelopen weken soms wrijving te veroorzaken tussen beide niveaus. “We moeten kritiek geven, maar we mogen elkaar niet tegenwerken”, aldus De Roover. “We moeten partners zijn in de bestrijding van de uitdaging.”

Ook De Croo benadrukte dat de verschillende niveaus nu vooral moeten samenwerken. “De regeringen strijden vandaag hand in hand en ze moeten dat blijven doen. Enkel door samen te werken kunnen we het virus bestrijden”, klonk het. “Die eenheid, rekening houdend met de verscheidenheid en met respect voor de verschillende posities aan tafel, is de komende dagen en weken absoluut cruciaal als we de zorgverleners maximaal willen bijstaan.”