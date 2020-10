Aantal besmettingen sterk gestegen in onderwijs, maar weinig clusters

De coronacijfers in het onderwijs zijn de laatste tijd sterk gestegen en evolueren daarmee in de richting van het maatschappelijke niveau, al blijven ze tot nu toe wel lager. Dat blijkt uit een nieuwe update van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s), zo meldt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts woensdagavond. Het merendeel van de besmettingen blijkt te herleiden tot situaties buiten de schoolmuren.

In de periode tussen 12 en 25 oktober werd er bij 4.964 leerlingen (0,41 procent) en 1.612 personeelsleden (0,98 procent) een positieve covid-test afgenomen. Zo’n 24.698 leerlingen (2,06 procent) en 1.975 personeelsleden (1,2 procent) werden in quarantaine geplaatst.

Het merendeel van de besmettingen blijkt evenwel te herleiden tot situaties buiten de schoolmuren, iets wat wordt bevestigd door de vaststelling dat de voornaamste redenen om over te gaan tot testing een nauw contact binnen de gezinscontext of het vertonen van Covid-19 symptomen is. Er worden volgens de CLB’s binnen scholen nog altijd relatief weinig clusters aangetroffen.

“Deze cijfers bevestigen dat scholen geen eilanden zijn: als de epidemie wild om zich heen slaat in de brede samenleving, dan worden ook leerkrachten en leerlingen besmet. De verlengde herfstvakantie komt op het juiste moment voor de scholen”, besluit Weyts uit de nieuwe cijfers.

Ook de CLB’s zijn blij met de beslissing om de herfstvakantie met twee dagen te verlengen. “Dit geeft onze covid-teams een noodzakelijke rustpauze zodat ze ook de komende maanden paraat blijven”, luidt het in een mededeling van de internettensamenwerkingscel van de CLB’s (ISC).

Geen halftijds regime

De liberale vakbond VSOA Onderwijs vindt het in het licht van die stijgende cijfers dan weer onbegrijpelijk dat een eerder voorstel van verschillende experten niet wordt gevolgd. Die hadden ervoor gepleit om na de verlengde herfstvakantie structureel naar een halftijds regime over te schakelen voor de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs.

“Tijdens het sociaal overleg van 28 oktober gaf minister van Onderwijs Weyts evenwel te kennen, dat hij eerst het effect van de maatregelen die werden genomen op 19 oktober wenst af te wachten. Hier laat men dus een kans onbenut om een verdere opmars van het aantal besmettingen terug te dringen”, hekelt de vakbond, die er nog op wijst dat op deze manier “de beleidsverantwoordelijkheid nog maar eens wordt doorgeschoven naar de scholen zelf”.