Franse president wil na aanslag in Nice opnieuw 7.000 militairen op straat

Donderdagnamiddag is de Franse president Emmanuel Macron zijn steun gaan betuigen in Nice na de aanslag waarbij drie mensen om het leven kwamen. Hij beloofde opnieuw meer militairen op straat te zetten in de strijd tegen terreur.

“Het is een islamitische terroristische aanslag”, zei de president donderdag na zijn aankomst in Nice. Omstreeks 9 uur vanochtend werden in de kathedraal Notre-Dame in de Franse stad drie mensen vermoord. Intussen werden ook elders in Frankrijk al verschillende mensen met een mes gearresteerd. Onder andere in Lyon en Parijs werden mensen gearresteerd en in Avignon werd een man gedood. Ook in de Franse ambassade in Saoedi-Arabië werd een man aangevallen met een mes.

“Het is duidelijk dat Frankrijk wordt aangevallen”, zei de Franse president. Hij kondigde ook aan dat er opnieuw meer militairen, zo’n 7.000, zullen worden ingezetten in de strijd tegen het terrorisme. Zij moeten instaan voor de bescherming van onder meer religieuze plaatsen en scholen.

Macron riep vervolgens de Fransen ook op tot eenheid en om niet “ toe te geven aan de verdeeldheid.” De president wilde ook zijn “ steun betuigen aan alle katholieken in Frankrijk en elders in de wereld.”