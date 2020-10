Advocaten moordverdachte wijzen naar opsluiting zoon van slachtoffer: “Men heeft zich al eens schromelijk vergist”

Schilde -

“Ik heb Steve Huypens niet doodgeschoten.” Dat waren de laatste woorden van Fred Wittig (57) op zijn assisenproces in Antwerpen. Volgens zijn advocaten tonen vijftien punten in het dossier aan dat er twijfel bestaat of hij wel de moordenaar is, en ze vroegen de jury om hem vrij te spreken. Ze verwezen daarbij meer dan eens naar de opsluiting van zoon Kevin Huypens: “Hier is al eens iemand bijna onterecht naar de cel gestuurd. Laat dit geen tweede keer gebeuren.”