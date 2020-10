Regeringspartijen zien geen “smoking gun”, maar Groen vraagt onderzoekscommissie naar rol van VRT-voorzitter Luc Van den Brande

In een hoorzitting in het Vlaams Parlement heeft VRT-voorzitter Luc Van den Brande zich verdedigd tegen de beschuldiging dat hij documenten heeft achtergehouden. De meerderheidspartijen zijn overtuigd, maar Groen vraagt een onderzoekscommissie.

“Een onderzoekscommissie naar de rol van de VRT-voorzitter.” Dat vraagt Groen-parlementslid Elisabth Meuleman, die ook voorzitter is van de commissie-Media. “Na de gesloten hoorzitting blijven we met veel vragen achter”, meldt ze in een persmededeling. “Sterker: tijdens de zitting kwamen er nog bezwarende element naar boven, namelijk een rapport van het Rekenhof.” De regeringspartijen trekken nochtans een heel andere conclusie. Daar is te horen dat er geen smoking gun tegen Van den Brande is en hij dus zonder problemen kan aanblijven als voorzitter van de raad van bestuur van de VRT.

De discussie rond Van den Brande gaat over documenten met klachten over Peter Claes, de voormalige nummer twee van de VRT. Toen de Raad van Bestuur over zijn eventuele ontslag moest beslissen, had zij die documenten niet en kon ze dus niet geïnformeerd beslissen. Van den Brande zou die documenten hebben achtergehouden om Claes de hand boven het hoofd te houden.

Groen is niet overtuigd door de verdediging van Van den Brande vandaag, de regeringspartijen CD&V, N-VA en Open VLD wel. Daar is te horen dat hij op papier niks fout heeft gedaan. Hij zou de juiste procedures hebben gevolgd en zijn boekje niet te buiten zijn gegaan.

“De hoorzitting heeft ook niet echt nieuwe inzichten bijgebracht”, zegt Wilfried Vandaele (N-VA). “Er kwamen weinig dingen op tafel die we nog niet wisten uit andere bronnen. Sommigen stellen zich de vraag of hij informatie die nodig of nuttig was voor de Raad van Bestuur, tijdig heeft doorgespeeld. Maar daarover moet de Raad van Bestuur zelf oordelen. In de huidige stand van zaken en met de gegevens die wij nu hebben, vragen wij als N-VA niet het ontslag van de VRT-voorzitter.”

Vandaele vindt dit ook niet het moment om de voorzitter te wisselen net op het moment dat er een nieuwe beheersovereenkomst wordt onderhandeld en de gedelegeerd bestuurder nog maar pas in dienst is. De ervaring van Van den Brande, die al tien jaar voorzitter is, kan dan wel van pas komen. Al maakt Groen net de omgekeerde redenering: “Met de nieuwe CEO is de VRT aan een nieuw hoofdstuk begonnen. Hij kan de VRT verder uitbouwen tot een sterke omroep, daar ben ik resoluut van overtuigd. Volgens ons is er in die VRT geen plaats voor een voorzitter die solo slim speelt op cruciale momenten.”

Aangezien de vraag voor een onderzoekscommissie enkel van oppositiepartij Groen komt, is de kans klein dat die er ook komt.