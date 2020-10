Boten op parking, caravans verwoest en transformators ontploffen: orkaan Zeta richt ware ravage aan

Orkaan Zeta heeft voet aan land gezet in het zuidelijke deel van de Verenigde Staten. Het stormweer brengt rukwinden tot 175 kilometer per uur, heel veel regen en zware onweders met zich mee. Op verschillende plaatsen in de staten Louisiana, Alabama en Mississippi richt storm Zeta ook een ware ravage aan: boten worden opgetild door wind en ergens anders neergegooid, hier en daar ontploffende transformators waardoor duizenden mensen zonder stroom kwamen te zitten. In de getroffen regio’s werd de noodtoestand uitgeroepen.