Goederentreinen vlotter door Brussel via nieuwe spoorlijn en tunnel

Goederentreinen die via Brussel rijden hoeven voortaan het reizigersverkeer niet meer te hinderen. Spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel legde hiervoor een nieuwe spoorverbinding aan die de goederenspoorlijn van Antwerpen verbindt met het westelijke ringspoor rond de hoofdstad. Een tunnel zorgt ervoor dat de goederentreinen onder de drukke spoorlijn Brussel-Leuven duiken.

De aanleg van de nieuwe lijn 26b is een nieuwe stap in de richting van de zogenaamde modal shift om zoveel mogelijk goederen, op een milieuvriendelijke manier, per spoor te vervoeren in plaats van vrachtwagens over de weg te sturen. Een deel van het nieuwe spoortraject bestond al, maar er moest toch iets meer dan een kilometer nieuw spoor aangelegd worden tussen het station van Schaarbeek en het belangrijke spoorknooppunt “Zennebrug”, vlak aan het kanaal van Brussel.

De nieuwe aansluiting op het westelijk ringspoor, die gevormd wordt dankzij de nieuwe tunnel, zorgt dat goederentreinen veel vlotter en sneller het station Brussel-Zuid en ook iets verderop Vorst bereiken, waar onder meer Audi Brussels ligt. Voordien moesten de treinen, om het reizigersverkeer niet te hinderen, vaak omrijden via Mechelen, Dendermonde en Halle.

Het nieuwe spoor 26b is de vervanger van de oude lijn 26a. Die vroegere lijn is nu afgebroken, omdat die op een terrein van 40 hectare lag dat eigendom is van het Fonds voor Spoorinfrastructuur (FSI). Een koninklijk besluit bepaalt dat de spoorinfrastructuur moest verdwijnen op de gronden van het FSO.

Alle sporen zijn er zo goed als verwijderd, enkel een toegangsspoor naar de haven van Brussel ligt er nog. Het is daar wachten op een uitspraak van de rechter in kort geding, nadat de haven een rechtszaak had aangespannen tegen de verwijdering van het spoor. Hoewel het tijdelijk niet gebruikt wordt voor vrachtvervoer, wil de haven dit absoluut behouden met het oog op de uitbouw van een multimodaal vervoersknooppunt.