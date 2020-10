Assisen Antwerpen: Fred Wittig is schuldig bevonden aan roofmoord autoverkoper Steve Huypens

Schilde - De Duitse bankrover Fred Wittig (57) is door de Antwerpse assisenjury schuldig bevonden aan de roofmoord op autoverkoper Steve Huypens uit Schilde. Volgens de jury heeft hij de garagist vermoord, met de bedoeling om hem te kunnen beroven.

“Het staat boven elke redelijke twijfel vast dat Fred Wittig op 30 november 2007 met een vuurwapen naar de garage is getrokken. Hij heeft Steve Huypens doodgeschoten, met de bedoeling om hem te beroven en de straffeloosheid te verzekeren”, zo oordeelde de jury.

Volgens de jury gaat het wel degelijk om een roofmoord. Dat leiden ze af uit het feit dat Wittig de laptoptas van Huypens heeft meegenomen. Dat hij de 16.000 euro in de binnenzak van Huypens over het hoofd zag, doet daar volgens de jury geen afbraak aan.

Het bewijs voor de verantwoordelijkheid van Wittig ziet de jury in zijn telefoonverkeer. Zijn gsm verraadde dat hij in de uren voor de moord in de buurt van de garage aanwezig was. Op het moment van de moord stond zijn gsm af. Zijn gsm vertelde echter ook dat hij in de buurt was van de plek aan het kanaal in Turnhout, waar een dag later de laptoptas werd teruggevonden.

“Wittig had wel degelijk de bedoeling om te doden”, zegt de jury. Dat leidt de jury af uit het tweede schot, dat volgens de wetsdokter alleen maar dodelijk kon zijn. “Hij schoot om de straffeloosheid van zijn diefstal te verzekeren.”

Met het arrest volgde de jury helemaal het requisitoir van advocaat-generaal Frank Bleyen.

In zijn laatste woord had Wittig donderdagochtend zijn onschuld nog volgehouden. “Ik ben niet de man die het wapen vasthad en de dodelijke schoten heeft gelost.” Wittig had naar eigen zeggen enkel een verkenningsopdracht uitgevoerd: hij had de dagen voordien de garage in de gaten gehouden voor een mysterieuze opdrachtgever, ‘Paul Verhoeven’.

Ook zijn advocaten hadden de jury gevraagd om de man vrij te spreken. Ze wezen op 15 elementen in het dossier die in hun ogen deden twijfelen of Wittig wel de dader kon zijn.

Ze wezen ook naar Kevin Huypens, de toen 18-jarige zoon van Huypens die zeven maanden lang onterecht in voorhechtenis werd opgesloten. “De speurders hebben zich al eens vergist. Er is al eens bijna iemand onterecht naar de cel gestuurd. Laat dat geen tweede keer gebeuren.”

Advocaat Hans Van de Wal verwees in zijn pleidooi nog eens naar de zoon: “Ik zeg niet dat hij de moord gepleegd heeft. Maar misschien was hij getuige. Ik heb het gevoel dat hij ons meer kan vertellen, maar niet wil.”

De jury heeft hem daarin niet gevolgd. Vrijdag beslist de assisenjury welke straf Wittig moet krijgen voor de roofmoord. Hij riskeert levenslang.

