UZ Gent verzorgt meer patiënten dan tijdens eerste golf en ziet meer zware gevallen

Het UZ Gent, het grootste ziekenhuis van Vlaanderen, verzorgt sinds donderdagmiddag meer COVID-19-patiënten dan tijdens de eerste besmettingsgolf van het coronavirus dit voorjaar. Een laatste patiënt is zopas binnengebracht waardoor het totaal op 76 komt en de piek van april overschreden wordt. Vooral op intensieve zorgen is de situatie vandaag wel ernstiger omdat het ziekenhuis veel patiënten heeft opgevangen van andere ziekenhuizen.

In het Oost-Vlaamse ziekenhuis dreigen voorlopig nog geen ernstige capaciteitstekorten maar het personeel moet wel maatregelen treffen om een niet eerder bereikte hoeveelheid patiënten te verzorgen. Er liggen op dit ogenblik meer dan veertig patiënten op intensieve zorgen, voornamelijk omdat ziekenhuizen uit de rest van het land zich beroepen op het ziekenhuis om zware gevallen op te vangen en het ziekenhuis heel wat transfers heeft toegezegd.

In totaal zijn sinds het begin van de coronacrisis al meer dan 440 mensen verzorgd in het UZ Gent, zowat 10 procent is bezweken onder het virus.

